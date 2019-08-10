İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4 kişinin ifadesi alındı

Denizli’nin Çameli ilçesinde vurdukları yaban domuzunu bağladıkları traktörün arkasında sürükleyen 4 kişinin jandarma tarafından ifadesi alındı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde vurdukları yaban domuzunu bağladıkları traktörün arkasında sürükleyen 4 kişinin jandarma tarafından ifadesi alındı. Şahıslar ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Çameli Belevi Mahallesi'nde yaşanan olayda, avcılar vurdukları yabana domuzunu bindikleri traktörün römorkuna bağlayarak Acıpayam-Çameli kara yolu üzerinde yaklaşık 5 kilometre sürükledi. Olayın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla duyurulması ve fotoğrafın tepki çekmesi üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın ardından, traktör sürücüsü C.Ü., K.Ü., R.Ü. ve Ç.E. ifadeleri alınmak üzere jandarmaya çağrıldı. Gözaltına alınan biri kadın 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan, sürüklenen domuz ile poz veren şahısların gülümsemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.