Yaban hayatta kuduz vakalarının önlenmesi için uçakla aşılama başladı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yaban hayat kaynaklı kuduz hastalığının önüne geçmek amacıyla ormanlık ve kırsal alanlara uçakla havadan aşılama çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği'nin (AB) desteği ile "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara 3 yıl süreyle yılda iki kez olmak üzere toplam altı dönem aşılama çalışması yürütüleceği kaydedildi. Açıklamada, "Her bir dönemde 4,5 milyon, toplamda 27 milyon aşılı yem ile aşılama çalışması yürütülecek. Daha önce ilgililere duyurusu yapılan 2019 yılı sonbahar aşılama kampanyası bugünden itibaren Çardak Havalimanı'ndan kalkan uçaklarla başladı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri denetiminde yapılacak olan aşılamalar ormanlık alanlara uçaktan aşılı yem atılması şeklinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de tilki kaynaklı kuduz hastalığı Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde rastlanılmaktadır. Yaban hayatının şehirler ile daha içli dışlı olması nedeniyle sokak köpeklerinden tilkilere bulaşan hastalığın, tilkiler arasındaki varlığını sürekli kılmaktadır. İnsanlar için zararlı olmayan aşılı yemler özellikle tilkiler için geliştirildiğinden yaban hayatında bulunan diğer hayvanların aşılı yemi yemesinin bir zararı yoktur. Ancak temas edildiği takdirde insan kokusu sineceğinden yemin tilkiler için çekiciliği azalır. Açılmış kapsülle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.