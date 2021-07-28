Yabancı Dil Testinde Almanca Bölümü Türkiye birincisi başarısının sırrını açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi'nde lise öğrencisi Mustafa Aytekin, Almanca Bölümü'nde Türkiye birincisi oldu. Memleketi Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan Mustafa Aytekin'e Belediye Başkanı Fethi Akcan, altın takarak ödüllendirdi.

Üniversite sınavında önemli bir başarıya imza atan ve Balıkesir'de okuyan Mustafa Aytekin, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) Almanca Bölümü'nde Türkiye birincisi oldu. Balıkesir Adliyesi'nde hakimlik yapan babası Beyhan Aytekin ile birlikte memleketi Çal'da tatil yapan Mustafa Aytekin'e Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan sürpriz yaptı. Mustafa Aytekin ile babasını makamında kabul eden Akcan, başarılı öğrenciye altın takarak kutladı. Akcan, “Çal Belediye Başkanı olarak Çal adına Mustafa'mız ile gurur duyduk. Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin başarıları hepimizi onore ediyor, gurur veriyor” dedi.

“Çok çalıştım ve disiplinden taviz vermedim”

Başkan Akcan'a teşekkür eden Mustafa Aytekin, “Çallıyım ama Çal'da oturmuyorum. Babamın görevi gereği Balıkesir'de yaşıyoruz. Başarım ile gururlanan başkanımıza teşekkür ediyorum Üniversite sınavlarına iyi hazırlandım. Çok çalıştım ve disiplinden taviz vermedim. Verimli ve disiplinli çalışınca başarı geliyor. Çal'da bağımız var. Her yıl üzümünü kurutur tüketiriz. Pekmez yaparız ve o pekmezi özellikle kış mevsimlerinde bol bol tüketiriz. Üzüm ile pekmezin tıbben de insan zekasının gelişimine ve insan sağlığına ne denli katkı verdiği biliniyor. Çal Garası üzümü ile yine bağlarımızdan yetişen üzümleri çocukluğumdan bu yana tüketiyorum. Başarımda üzüm ile pekmezin de payının olduğunu düşünüyorum” dedi.