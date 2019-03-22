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Yabancı uyruklu işçi çöken otopark inşaatının altında kaldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde inşaatı devam eden bir apartmanın otoparkında zemin çöktü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaatı devam eden bir apartmanın otoparkında zemin çöktü. Belden aşağı göçük altında kalan yabancı uyruklu bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir apartmanın otoparkında zemin çöktü. Çökme sırasında zeminin üzerinde bulunan Afganistan uyruklu inşaat işçisi Muhamet Rahmani, zeminle birlikte yere düştü. Belden aşağı göçük altında kalan Rahmani'yi gören diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaat alanına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla göçük altından çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Rahmani, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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