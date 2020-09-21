İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı

Denizli’de havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarına savrularak takla attı.

Denizli'de havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarına savrularak takla attı. Yan yatarak durabilen araçta aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çal ilçesi Denizler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçta eşi ve 17 yaşındaki kızı bulunan Hüseyin F. İdaresindeki 20 NK 431 plakalı ticari araç seyir halinde iken havanın yağışlı olması dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulduktan sonra araç, takla atması sonucu yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücün ağır yaralı olduğunu belirlerken yaralanan aileyi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.


Öte yandan, Sürücü Hüseyin F. Hastanede ameliyata alınarak hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken kızı ve eşinin durumunun iyi olduğu belirtildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.