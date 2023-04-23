Yağış ve kazalar bayram trafiğini felç etti

Denizli'de meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak yağış ve yaşanan kazalar bayram trafiğini felç etti.

Bir süredir bahar havasının hakim olduğu Denizli'de yağışlı hava yeniden yüzünü göstermeye başladı. Zaman zaman çiseleyen yağmur, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Bayram nedeniyle geri dönmek için yola çıkanlar da yağmur nedeniyle oluşan trafiğe takıldı. Trafiği kent genelinde durma noktasına getiren yağış, görüş mesafesini de azalttı. Yollar göle dönerken silecekler zaman zaman yağmurun hızına yetişemedi. Adım adım ilerleyen araçlar, yağmur nedeniyle trafik kazalarından da kaçamadı.

Kazaları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazalarda yaralanan şahıslara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kent en yoğun trafik ise Organize Sanayi Bölgesi, Akça rampaları, Tıkıroglu Kavşak, Marketix Kavşak, Denizli Hal Kavşak, Cankurtaran bölgesinde yaşandı.