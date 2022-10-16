Yağışın ardından 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Denizli'de kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Bulvarında sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızlı giren bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini bir türlü sağlayamayan sürücü, önünde bulunan araçlara arkadan çarptı. Sağanak yağıştan dolayı önleri göremeyen ve arkadan seyreden araçlar da birbirine girdi. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekip sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılırken, güvenlik güçleri de zincirlemeye kazaya daha fazla aracın karışmaması için yol güvenliğini sağladı. 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlarda maddi hasar meydana geldi

Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada araçlar, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yolda kaldırıldı. Araçların olay yerinde uzaklaştırılmasından sonra yol güvenli bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.