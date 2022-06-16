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Yağmur ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu

Denizli’nin Tavas ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, bazı evleri ve dükkanları su bastı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, bazı evleri ve dükkanları su bastı.



Denizli'nin Tavas ilçesinde aniden bastıran yağmur, yerini doluya yağışına bırakarak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli bir şekilde bastıran yağışlar sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altı ve dükkanlara sığınırken, yürümekte dahi zorluk çekti. Bir süre etkisini gösteren yağmur ve dolu yağışı sonrası bazı dükkan ve evleri su bastı. Yağışın etkisini yitirmesi ardından ellerine kovaları alan esnaf ve vatandaşlar suyu tahliye ederek etrafı temizledi. Yağış sonrası bazı çatılarda ise hasar oluştuğu öğrenildi.

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