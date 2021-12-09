Yahya Kemal Beyatlı eserleriyle anıldı

yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğunun düzenlediği "Yahya Kemal Anma Programı" ile yad edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu, Usta şair Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 63. yıldönümünde de unutmadı. Kent Şairleri Topluluğu, Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Beyatlı için Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Yahya Kemal Anma Programı" düzenledi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Şairleri Topluluğu üyeleri, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şiir Topluluğu, öğrenciler ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının eşlik ettiği gecede Kent Şairleri Topluluğu üyeleri Usta Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın birbirinden güzel eserlerini okudu. Performansları ile büyük beğeni toplayan şairler izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

"Kültürümüze sahip çıkıyor, değerlerimizi yaşatıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, pandemi nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerine bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, alınan önlemlerle birlikte böyle bir etkinlikte buluştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Değirmenci, "İnşallah bu pandemi biter ve eski güzel günlerimize döneriz. Sanatçılar, düşünürler, şairler içinde bulundukları dönemi birer ayna gibi bize yansıtır. O dönemdeki sanatçılarımız, düşünürlerimiz ve şairlerimizin anlatımlarıyla tarih bize yansımış oluyor. Onlar sayesinde geçmişte ne olduğunu öğreniyor, geçmişimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz, hem de bu değerlerimizi yaşatıyoruz. Türk edebiyatının en nadide isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'yı sizlerle beraber andık. Bu güzel gecenin hazırlanmasına emek veren, katkı sağlayan ve davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Ali Değirmenci, programa katılan ve Usta Şair'in eserlerini okuyanlara günün anısına katılım belgesi verdi.