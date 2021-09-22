Yakaladığı 200 kiloluk orkinosla dostlarına ziyafet çekti

Denizli'de yaşayan sportif balık avcısı Alptuğ Önal, Çeşme açıklarında 1,5 saat uğraşarak yakaladığı 200 kiloluk dev orkinosu, kendi elleriyle mangal yakıp arkadaşlarına ikram etti.

Denizli´de yaşayan sportif balık avcısı Alptuğ Önal, salgından dolayı ara verdikleri av etkinliğinin dördüncüsü için İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açıldı. Önce sardalye sürüsüyle karşılaşan Önal ve ekip arkadaşları, yaptıkları takip sonucu sardalyeyle beslenen orkinoslara ulaştı. 1,5 saat süren mücadelenin ardından 2,5 metre boyundaki 200 kiloluk dev orkinos tekneye çekildi. Önel, soğuk zincirle Denizli´ye getirdiği orkinos, arkadaşlarına ikram etmek için organizasyon düzenledi. İş makineleriyle taşınan orkinos için iş yerinin bahçesinde mangal yakıldı. Balığı da kendi elleriyle parçalayan Önal, arkadaşlarına ziyafet çekti.

Pandemi nedeniyle bu etkinliği 2 yıldır ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Alptuğ Önal, normal şartlarda avcılığı sportif amaçlı yaptığını da kaydeden Önal, bu balığı ikram için tuttuğunu söyledi. Önal, “Bu sene 4.'sünü düzenlediğimiz sportif etkinliğimizde mavi yüzgeç orkinos yakaladık. Ardından Denizli'deki sevdiğimiz eş, dost arkadaşlarımızla paylaştığımız bir yemek organizasyonu yaptık. Bunun için geçen hafta sportif balık avcılığı amacıyla Çeşme açıklarında Denize açıldık Yakaladığımız mavi yüzgeç orkinosumuz 200 kilo ağırlığında 245 santim uzunluğundadır. Bu balığı yakalayabilmek için önce açıklarda sardalye balığını aradık. Önce sardalye balığını bulduk. Sonra o sürüyle beslenen orkinosları bulduk. Takibinde 90 dakikalık sportif bir mücadelemiz oluştu. Sonunda kazanan biz ve Denizli'deki sevdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Kendi araçlarımızla, buzlu çantalarımızla Denizli'ye transferini gerçekleştirdik. Son aşamasına kadar parçalamasını kendim yapıyorum. Çünkü işin güzel ve değerli olmasının nedeni sonuna kadar kendimizin olmasıdır” dedi.