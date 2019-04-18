‘Yalancı' seyirciyle buluştu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hayal Perdesi Oyuncularının sahnelediği ‘Yalancı' isimli komedi oyunu dördüncü defa tiyatro severle ile buluştu. Yoğun ilgi gören oyun ayakta alkışlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde tiyatro severler ile buluşan oyuna Denizliler ve PAÜ öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Oyunu sahneleyen PAÜ Hayal Perdesi oyuncularından PAÜ Öğrencisi Veli Çetin, ekip adına yaptığı konuşmada, “Oyunun hazırlık aşamasından sahnelendiği güne kadar destekte bulunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere, oyun süresince bizlerden katkılarını hiç esirgemeyen PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fatih Mehmet Demir'e ve tüm SKS çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.