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Yalnız yaşayan yaşlı kadın soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Denizli’de evde yalnız yaşayan yaşlı kadın karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Denizli'de evde yalnız yaşayan yaşlı kadın karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının baygın halde bulmasının ardından hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.


Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Yahşiler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Huriye Kayır, dün öğle saatlerinde kendisinden haber alamayan yakınlarının eve gitmesi üzerine baygın halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Kayır, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korona virüs temaslısı olduğu ve bu neden bir haftadır evde karantinada olduğu öğrenilen Kayır'ın cenazesi bugün toprağa verileceği belirtildi.

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