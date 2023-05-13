İhlas Haber Ajansı

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Yan yatan otomobildeki gençleri vatandaşlar kurtardı

Denizli’de kazaya karıştıktan sonra bariyere çarpması sonucu yan yatan otomobildeki 4 genç, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Denizli'de kazaya karıştıktan sonra bariyere çarpması sonucu yan yatan otomobildeki 4 genç, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.



Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.E.'nin kullandığı 77 EL 481 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu aynı istikamete seyir halindeki 20 AES 333 plakalı araca sağ arka kapısından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan A.E.'nin aracı yan yattı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar araçta bulunan 4 genci kurtarmak için el ele verdi. Vatandaşlar kısa sürede yan yatan otomobildeki 4 genci, kapıları açarak kurtardı. Kazanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı ve bir süre trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

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