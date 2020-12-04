Yanan deterjan fabrikasındaki patlamalar 2 saat sürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangında 2 saat süren patlamalar korku ve paniğe neden oldu. Yanan fabrikadan gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren deterjan ve temizlik malzemeleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuştuğu yangın, kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen alevler ve siyah dumanlar şehrin birçok yerinden göründü. Çevredeki iki binanın dış cephelerine sıçrayan yangın, büyük korku ve paniğe neden oldu.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, çevre binalardaki yangınların iç kısımlara sirayet etmesini engelledi. Bu binalardan birisinde yaşayan 100 yaşındaki kadın, son anda kurtarıldı.

Patlamalar korkuya neden oldu

Alev ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında, sık sık yaşanan patlamalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yanan binanın çevresinde park halinde olan araçlar, bölgeden uzaklaştırıldı. Yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binalardan son anda çıkmayı başaran vatandaşlar, büyük korku ve panik yaşadı. Bu kişilere alanda görevli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, polis de herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için güvenlik çemberine alınan bölgeye kimsenin girmesine izin vermedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın bölgesine gelerek, çalışmaları yerinden yönetti. Metrelerce yükselen alevler ve şiddetli patlamaların yaşandığı yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.