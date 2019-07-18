İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yanan evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi ve 2 küçükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi ve 2 küçükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi, 6073 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. İddiaya göre, İhsan S.'ye evden dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde alevlerin çıkamaya başladığı eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evde iki kişinin mahsur kaldığını öğrenen ekipler, alevlerin arasına dalarak mahsur kalan 2 kişiyi ve 2 küçükbaş hayvanı kurtardı. Yaklaşık 20 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı. Dumandan etkilenen iki kişi güvenlik amaçlı hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.