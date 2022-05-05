Yanan ormanlar küllerinden yeşerdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin de yer aldığı 7 ilde, geçmişte yanan ormanların küllerinden yeniden yeşermiş halini resmi internet sitesinde ‘öncesi-sonrası' notuyla paylaştı. Yayınlanan fotoğraflarda Denizli Çamköy bölgesinde yanan alanların, doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemi ile nasıl eski haline döndüğünü gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, kendi resmi internet sitesinde geçmiş yıllarda yanan ormanları ‘öncesi- sonrası' adlı fotoğraflarla paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü personelleri tarafından çekilen fotoğraflarda Denizli, Muğla, Kütahya, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya bölgeleri yer aldı. 7 ilin yer aldığı ormanların yangında, küle dönmesinden sonra yeniden yeşermesi için doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemi yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların sona erdiği 7 ildeki ormanlık alanlar yeniden küllerinden doğdu. Eski halinden eser kalmayan alanlar şimdi ise yem yeşil görünümü ile adeta görenleri şaşırtıyor.