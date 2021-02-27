Yanan otomobilini yangın tüpüyle kurtarmaya çalıştı

Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde otomobilini evinin önüne park eden vatandaş, aracının yandığını görünce yangın tüpü ile koşarak müdahalede bulundu.

Yangın, Çivril ilçesi Yukarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde işten gelen M.T. isimli vatandaş otomobili evinin önüne park etti. Pencereden gelen ışık süzmesine bakan vatandaş otomobilinin yandığını fark etti. Evde bulunan yangın tüpü ile aracını söndürmeye çalışan vatandaşın yardımına komşuları yetişti. Yangına kısa sürede müdahalede bulunan vatandaşlar alevler yükselmeden söndürdü. İhbarda bulunan vatandaşlar, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin otomobilde yaptığı soğutma çalışmasının ardından yangının araç kontağında oluşan kısa devre neticesinde çıktığı belirtildi.

Yangında otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, olay ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.