Yangın bölgesinde yaşayanlar için 41 damızlık keçi gönderildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçtiğimiz günlerde Antalya Manavgat'taki büyük yangında hayvanları telef olmuş köylülerin acısını hafifletmek için yardım kampanyası başlattı. Çal Belediyesi, kampanyaya 41 damızlık keçi ile katkıda bulundu.

MHP Genel Merkezi, yangında hayvanları telef olan her aileye 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması için yardım kampanyası başlatmıştı. Denizli'nin Çal Belediyesi, kampanyaya destek vererek Manavgat'ta köylülere dağıtılmak üzere 41 damızlık keçiyi bölgeye gönderdi. Yangından dolayı hayvanların telef olduğunu belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Ülkemiz yangınlarla büyük bir felaket yaşadı. Yüreklerimiz yandı. İnsanlarımız mallarını, canlarını kaybetti. Doğada milyonlarca hayvan telef oldu. Millet olarak yangınlara çok üzüldük. Ancak, yaşanılan felaketlerinde üstesinden yine milletin birlik ve beraberliği gelecektir. Yangınların yol açtığı yaraları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Türk milleti, yaşadığı büyük felaketin yaralarını, birlik ve beraberlik için de saracaktır” diye konuştu.