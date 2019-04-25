Yangın çıkan kumaş fabrikasında 60 kişi işsiz kaldı

Denizli'de dün gece bir fabrikada çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, milyonlarca TL'lik maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde çalışan 60'a yakın kişi işsiz kaldı. Kumaş katlama işinin yapıldığı fabrikada yangının kontrol altına alınmasının üstünden saatler geçmesine rağmen halen dumanların tütmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 1075 Sokakta kumaş katlama fabrikasında dün gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın top kumaşların, polyester malzeme ve yapıştırıcı maddelerin bulunduğu fabrikayı sardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına 25 araç ve 50 personelle müdahale etti. Yangın sonrası fabrikada milyonlarca TL'lik maddi zarar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangının üzerinden saatler geçmesine rağmen halen dumanlar tütmeye devam ederken, felaketin boyutları gün ağardığında ortaya çıktı. Top kumaşların yanında yangın tüplerinin dahi alevlerden etkilenerek yanması ise yangının ne denli büyük olduğu gözler önüne serdi.

Yangın sonrası açıklama yapan fabrika sahibinin yakını Ahmet Baştürk, yangının gece çıktığını, dumanların tütmesi ile otomatik yangın alarmlarının çaldığını söyledi. Yangının ardından fabrikada çalışan 60 kişinin işsiz kaldığını anımsatan Baştürk, "Olay yerine ekipler geldiğinde yangın başlamıştı. Fabrikada yaklaşık en az 3-4 milyon TL'lik zarar var" dedi.

"Yangın 3 saatte kontrol altına alındı"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez AKOM Şube Müdürü İsa Bay ise yangına 25 araç ve 50'ye yakın personelle müdahale edildiğini kaydetti. Bay, "Fabrika çevresinin kapalı olması yangını biraz zorlaştırdı. Belirli bir süreden sonra arkadaşlarımız duvarlarda delikle açarak yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatlik bir sonunda kontrol altına alındı" dedi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve enkaz kaldırmak için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca fabrikada çalışan işçiler de sabah saatlerinde olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını üzgün bakışlarla izledi.