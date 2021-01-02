Yangına uykuda yakalandılar

Denizli'de gece saatlerinde 3 katlı binanın çatı katından yükselen alevler paniğe neden oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında geceyi aydınlatan alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, alevleri görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 3 katlı binayı tahliye çalışmasını sürdürürken, itfaiye ekipleri ise cansiperane alevlere müdahale etti. Binada yaşayana vatandaşlar, uykuda yakalandıkarı yangın nedeniyle bir yandan çalışmaları izlerken, diğer yandan olan şaşkın gözlerle çalışmaları izledi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırarak soğutma çalışmalarını sürdürdü. İlk belirlemelere göre, sobadan kaynaklı bacanın tutuştuğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.