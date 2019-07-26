Yangında durak Pamukkale Belediyesi tarafından yenilendi

Geçtiğimiz ay çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Minibüs durağı, Pamukkale Belediyesi tarafından restore edildi.

Geçtiğimiz aylarda Aktepe Minibüs durağında çıkan yangından sonra durağa giderek incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gerekli çalışmanın yapılacağının sözünü vermişti. Yangının ardından Pamukkale Belediyesi ekipleri harekete geçerek kullanılmaz halde olan binayı yıkarak alanı temizledi. Yangının izlerinin silinmesinin ardından 20 gün gibi kısa bir sürede inşaat tamamlanarak yeni bina yapıldı. Durağın hasar gören ek binası da onarılırken, tüm su ve elektrik tesisatları da yenilendi. Durağın tamamlanmasının ardından açılış töreni gerçekleşti. Törene Başkan Örki ile birlikte Aktepe Muhtarı Muhammer Karataş ve şoförler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törende Başkan Örki, birlikte kurdeleyi keserek açılışı gerçekleşti.

“Esnafımızın yanındayız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, açılışta yaptığı konuşmada Aktepe Minibüs Durağı'nda meydana gelen yangından dolayı geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletti. Başkan Örki, “Bu durakta yer alan şoför esnafımız Aktepe halkının ulaşımı için fedakarca çalışıyor. Meydana gelen yangından sonra biz Pamukkale Belediyesi olarak gereken çalışmaları yaptık. Kısa sürede yepyeni bir durak hazırladık. Sizler insanlarımızı daha güvenli, daha konforlu bir şekilde ulaşmak istedikleri yerlere onlara götürmek için gayret ediyorsunuz. Sürekli risk altında yollarda araç kullanıyorsunuz. Biz de dedik ki Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşımızın, esnafımızın yanında olmak zorundayız. Esnafımızın başı sıkıştığında, hemen kafasını sağa çevirdiğinde bizi görmeli. O gün geldiğimizde dumanı üzerinde tütüyordu yangının. Bugün ise bakıyoruz, gayet güzel bir durağa kavuşmuş bulunmaktayız. Rabbim nice afetlerden bizleri muhafaza buyursun. Buralarda yapacağınız o güzel esnaflık hizmetiyle evlerinize helalinden bol kazanç götürmeyi nasip etsin” dedi.