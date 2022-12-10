Yangını izleyen kalabalık anonsla dağıtıldı

Denizli'de bir apartmanın müştemilat bölümünde çıkan yangın, haraketli dakikalar yaşattı. Korkuyla kendisini dışarı atan bina sakinleri ve çevrede toplanan kalabalık, yapılan anonsla dağıtıldı.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aktepe toplu konutların bulunduğu bir binanın bodrum katındaki müştemilat bölümünde, kullanılmayan eşyalarda yangın çıktı. Kısa süre sonra dumanların yükselmesiyle durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Siren ve bağrış sesleri üzerine alevlerin büyüme ihtimaline karşın binadaki vatandaş kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşların eşlik edip izlemesiyle beraber alanda yoğunluk oluştu. Ekiler biryandan alevlere müdahale ederken, bir yandan ise vatandaşları dağıtmak için çaba sarf etti. Yapılan anonslarla beraber kalabalık dağıtıldı. Alevlerde ekipler tarafından kısa süre sonra söndürüldü.

Yakınları olduğu için koşarak geldiğini söyleyen Abdullah Halamit, “Yangın çıkmış, itfaiyenin sesini duyar duymaz buraya geldik. Burada bir çok kişi akraba, benim kız burada ve ben karşısında oturuyorum, koşarak geldim. Kazan dairesinin de malzemeler yanmış, hepsi bu” dedi.