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Yaralı baykuşun imdadına itfaiye yetişti

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir ilkokulunun çatısına sıkışan baykuşu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir ilkokulunun çatısına sıkışan baykuşu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kurtarılan baykuş tedaviye alındı.


Buldan ilçesinde bulunan Kadıköy ilkokulunun çatısına baykuş sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan şubesi itfaiye ekipleri çatıda sıkışan baykuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla çatıya çıkıp baykuşu kurtaran ekipler, hayvanın sağ ayağında zedelenme olduğunu fark etti. Daha sonrasında veteriner kliniğine götürülen baykuş veteriner hekim Melih Büyükdere tarafından tedavi edildi. Baykuşun iyileşene kadar muayenehanede tutulacağı öğrenildi.

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