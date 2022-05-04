Yaralı kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı halde buldukları şahini tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yapılan incelemede şahinin kanadından ateşli silahla yaralanmış olduğu tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta tedavisi süren şahin sağlığına kavuşturulurken, ölçümleri ve numaralandırılmasının yapılmasının ardından yeniden doğal hayatına bırakıldı.