Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi

Denizli'de akşam saatlerinde eğlenmek için gazinoya giden güvenlik görevlisi, çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden kadın sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde eğlence mekanına giden Gökhan Saygır (40) ile Levent U. (38) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Saygır defalarca bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Saygır apar topar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Olay Yeri İnceme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından Levent U. yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastaneye kaldırılan ve çok fazla kan kaybeden güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saygır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Saygır'dan ise geriye, "En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur" paylaşımı kaldı.