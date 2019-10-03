Yaralıya ilk müdahaleyi göreve giden Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanları yaptı

Evde Bakım ve Sağlık Merkezine bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansının çalışanları örnek bir davranış sergiledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezine bağlı hizmet veren hasta nakil ambulansında görevli Hüseyin Akın ve Fatih Tozan, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'ne göreve gittiği sırada motosiklet kazası olduğunu gördü. Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları, hemen yolda yaralı olarak yatan Ahmet Y.'nin ilk müdahalesini gerçekleştirirken yaralı, kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansa teslim edildi.