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Yarı fiyatına verdiği sahte dövizi sosyal medyadan 2 kişiye sattı

Denizli’nin Tavas ilçesinde, 100 bin lira değerinde olduğunu iddia ettiği sahte dövizi, sosyal medya üzerinden iki ayrı kişiye satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 100 bin lira değerinde olduğunu iddia ettiği sahte dövizi, sosyal medya üzerinden iki ayrı kişiye satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.


Olay, Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; internet üzerinden sahte sosyal medya hesabı açan Adem A. (33), “Elimde 100 bin liralık Avusturya doları var. İsteyene 50 bin liraya veririm” şeklinde paylaşım yaptı. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca paylaşımda kalan ileti sayesinde 2 kişiyle irtibat kuran şüpheli, kolay para kazanmak isteyen bu kişileri kandırıp toplamda 100 bin TL dolandırdı.


Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli Adem A'yı yakaladı.


Gözaltına alınan Adem A, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından sevk edildiği Tavas Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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