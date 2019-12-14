Yarım asırlık ağaçların köklerini tahrip ettiler

Denizli'nin Çal ilçesinde vatandaşların yol kenarındaki toprağı gıda yapımı için kazarak ağaçlara zarar verdiği iddia edildi.

Çal ilçesinin Yeşilyurt Mahallesinde halk arasında Selcen yolu olarak bilinen Çal, Güney yolunun kenarındaki beyaz toprağın gün geçtikçe tahrip edildiğini ve buna bağlı olarak çevredeki ağaçların ve bitki örtüsünün bozulmaya başladığını fark eden Hasan Müştak Tavas (72) eline kamerasını ve mezurasını alıp tahribatın sebebini araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmalarda vatandaşların buradaki toprağı kazıp çuvallara kovalara doldurup götürdüğünü gören ve fotoğraflayan Müştak toplanırken ağaç köklerine de zarar verilen bu toprakların pekmez yapımında kullanıldığını öğrendi.

“Kazınan topraklar pekmez kaynatmakta da kullanıldığını öğrendim”

Şimdi dikilecek olan bir fidanın 30-40 yıl sonra ağaç haline geleceğini, ağaçların bizim oksijen depomuz olduğunu bunları korumakla mükellef olduğumuzu belirten Müştak, “Bu vatandaşımız pekmez toprağı kazıyor, onun gıda teminine herhangi bir olumsuzluğum olamaz ama kendisine bir gıda temin ederken de bu ağaçların köklerine de zarar veriyor. Benim araştırmalarımda bu bölgeden bu şekilde kazınan topraklar pekmez kaynatmakta da kullanıldığını öğrendim. Onların gıda teminleriyle ilgili benim herhangi bir olumsuz talebim yok ama kazınması gereken toprak burası değil. Bunu başka bir erden de temin edebilirler. İlçe Tarım'dan talep edebilirler, başka kurumlardan temin edebilirler” dedi.