İhlas Haber Ajansı

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Yarlı atmaca tedavi altına alındı

Denizli’de bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan atmaca, teslim edilen ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Denizli'de bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan atmaca, teslim edilen ekipler tarafından tedavi altına alındı.



Buldan Çaybaşı Mahallesi Baştatlı mevkiindeki bahçesinde dolaşan Mehmet Karabulut, yerde hareketsiz duran bir atmaca olduğunu fark etti. Yanına yaklaştığı atmacanın yaralı olduğunu fark eden Karabulut, atmacayı Denizli Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Atmacaya önce yem verdiğini söyleyen Karabulut, “Atmacanın kanadından yaralandığını gördüm. Yarasını tedavi etmekle birlikte kuşa yem ve su verdim, hayata döndürdük. Atmacayı ölmeden kurtardığım için çok sevinçliyim. Doğa ve doğal yaşama hepimizin özen göstermesi gerekiyor” dedi.

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