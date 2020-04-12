İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince ‘mağdurum' dedi

Denizli’de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan 2 kişiye polis tarafından 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

Denizli'de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan 2 kişiye polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri, ‘Mağdurum' diyerek kendini savundu.


Denizli'de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağını delerek dışarıya çıkan R.K. ve A.F.K. isimli gençler, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda polise yakalandı. Aparttan çıkarak evlerine gittiği öğrenilen gençleri polis durdurdu. Polis ekiplerinin ‘Neden dışarıya çıktınız?' sorusuna gençlerin cevabı ise ‘Aparttan eve gidiyoruz' oldu. Zorunlu olmayan sebeplerden dışarıya çıktığı tespit edilen gençlere polis, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza kesti.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin 'Neden dışarıya çıktınız?' sorusuna A.F.K., “Aparttan eşyalarımı aldım eve gidiyorum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, söylemediler. Ben 15 gün diye biliyordum, mağdurum” yanıtını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.