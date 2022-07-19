Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev türkülerle anıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen, üç telli cura ustası merhum Hayri Dev, Denizli'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen, üç telli cura ustası Hayri Dev için Çameli'nde Anma Programı düzenlendi. Hayri Dev Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Çameli Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Çameli Milli İlçe Eğitim Müdürü Murat Uzun, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü, merhum Hayri Dev'in çocukları ile torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Hayri Dev'in hayatını ve sanatını anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Sağlığında bir TV Kanalına verdiği röportajında “Bir havada çam kokusu olmadan bir de müzik olmadan yaşayamam” diyen, ömrünü Çameli'nin kültürüne ve müziğine adayan Hayri Dev, kendisinin derlediği türküleri çocukları ile torunu programda konuklara seslendirdi.

“Hayri Dev'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz”

Anma programında konuşma yapan Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, “UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen kavuşan Hayri Dev amcamızın türkülerini de oğullarından da dinledik. Masıt kırığı ve çam düdüğü yapımcısı ve icracısı büyük usta Hayri Dev'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayri Dev amcamızın ismi ebediyen yaşayacak. Bugün de evlatları O'ndan kalan mirası sizlerle paylaşmaya çalıştı kendilerine ayrıca teşekkür ederim” dedi