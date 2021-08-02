Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak üç yerleşim alanını tehdit etmeye başladı. Jandarma kontrolünde bazı evlerin boşalttığı bölgede yaşayan yaşlı adam, evlerin hızla yaklaştığı evini geride bırakamadı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, geride kalan 4,5 saatin ardından yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Türlübey Mahallesine yakın bir bölgede başlayan orman yangını önce Çamköy Mahallesine doğru ilerledi ancak daha sonra rüzgarın ters dönmesiyle Alacaoğlu ve Debent mahallelerine yöneldi. Bölgede risk altında bulunan sera ve ahırların ardından bazı evler için de boşaltma kararı verildi.

3 mahallede yangının devam ettiği bölgeye yakın konumda olan onlarca ev, jandarma ekiplerinin gözetiminde tahliye edildi. Yangının ilk olarak başladığı Türlübey Mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Süleyman Demiri yapılan tüm çağrılara rağmen evinden ayrılmak istemedi. Jandarma ekipleri tarafından uzun süren ikna çabaları sonucu tahliyeyi kabul eden yaşlı adam, alevlerin hızla yaklaştığı evinden ayrılmak zorunda kaldı.

Tahliye işlemleri sırasında vatandaşlara her konuda destek olan jandarma ekipleri, yaşlı vatandaşlara evlerinden çıkardıkları eşyalarının taşınması noktasında da yardım etti.