İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaşlı adam banyoda ölü bulundu

Denizli’de yaşayan yaşlı adam, evinin banyosunda yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Denizli'de yaşayan yaşlı adam, evinin banyosunda yakınları tarafından ölü olarak bulundu.


Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde kendisinden haber alınmayan Murat B. (64), banyoda yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığının çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.