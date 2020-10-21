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Yaşlı adam evi ve ahırını kaçak içki imalathanesine çevirdi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ev ve ahır kısmına düzenlediği operasyonda yaklaşık 400 litre bidon ve şişelerde satışa hazır kaçak şarap ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ev ve ahır kısmına düzenlediği operasyonda yaklaşık 400 litre bidon ve şişelerde satışa hazır kaçak şarap ele geçirildi. Kaçak üretim yapan 60 yaşındaki şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de 9 Ekim 2020'den bu yana sahte içkiden dolayı 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ev ve yanında bulunan ahır kısmına operasyon düzenledi. Operasyonda ahır kısmı ile iç içe olan bölümde yaklaşık 400 litre bidon ve şişelerde satışa hazır kaçak şarap ele geçirildi. JASAT ekipleri operasyonda 60 yaşındaki H.U. gözaltına alınarak karakola sevk edildi. Karakolda ki işlemlerinin ardından (60) H.U. adliyeye sevk edildi.

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