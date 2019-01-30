Yaşlı adam takla atan otomobilde ölümden döndü

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin 79 yaşındaki sürücüsü ölümden döndü. 112 Acil Servis İstasyonu önünde yaşanan kazada araç içerisinde sıkışan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'ndeki 112 Acil Servis İstasyonu yakınlarında meydana geldi. 20 ZH 586 plakalı ticari aracı ile trafikte seyir halinde olan İsmail Aydın isimli vatandaş, kavşağa geldiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarpıp takla atarak yan yattı. Kazada 79 yaşındaki araç sürücüsü Aydın, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza üzerine çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler hızlıca olaya müdahale ederek yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından Aydın'ı sıkıştığı yerden çıkararak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yaşlı adam 112 Acil Servis İstasyonu önünden adeta ölümden dönerek, hayata tekrar tutundu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.