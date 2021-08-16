Yaşlı çam ağacı sokağa devrildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kaldırımda bulunan çam ağacı sabah saatlerinde kırılarak yola devrildi.

Sokakta park eden araç olmaması, sokaktan gecenin olmaması nedeniyle maddi hasar ve yaralanma meydana gelmedi. Sokağa devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Sokak yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatıldı.

Denizli'nin Sarayköy Mahallesinde Atatürk Mahallesinde, Atatürk Orta Okulu yanında kaldırımda bulunan yaklaşık 30 yaşındaki çam ağacının büyük dalı yaşlılığa bağlı kırılarak sokak içine gürültüyle devrildi. Sokak içinde geçen yayanın bulunmaması, park eden aracın bulunmaması nedeniyle maddi hasar ve yaralanma yaşanmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı. Ağaç devrilmesi sonucu sokak yaklaşık bir saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.