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Yaşlı kadın evde ölü bulundu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Eve gelen yakınları gördüğü durum karşısında sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Z.D'den haber alamayan yakınları, hayatından şüphelenerek eve geldi. Yakınları eve girdikten sonra yaşlı kadının yerde yattığını görmesi üzerine 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Yakınları yaşlı kadının öldüğünü öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının öldüğünü öğrenen ve kızı olduğu belirtilen kadın olay yerinde annesinin cansız bedenini görünce baygınlık geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerinden ardından olay yerinde savcılık inceleme başlattı.


Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi için Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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