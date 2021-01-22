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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Denizli’de yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'de yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.


Yangın, Acıpayam ilçesi Kuzören Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Kadriye Eskin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin evde yapılan incelemelerde ise yaşlı kadının yanmış halde cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Eskin2in cansız bedeni Acıpayam Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eskin'in cenazesi bugün Kuzören Mahallesinde toprağa verileceği öğrenilirken, yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından tespit edilecek.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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