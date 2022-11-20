Yaşlı ve engelli Denizli kartta vize dönemi

Son vize tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımda ücretsiz olarak kullanıma sunduğu 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer Denizli kart sahiplerinin kartları için vize dönemi başladı. Bu çerçevede ücretsiz Denizli kart kullanım hakkı olan 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların, ayrıca yasal haklarından dolayı otobüs ulaşımından ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar kartlarını vize yaptırmaları gerektiği duyuruldu. Vize yaptıracak 65 yaş ve üzeri Denizli kart sahiplerinin kimlik bilgilerini içeren kimlik, ehliyet gibi resmi bir belge, engelli kartı hak sahiplerinin ise kimlik ve geçerlilik süresi devam eden güncel raporlarını göstererek vizelerini gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

Vize işlemi 2 yıl boyunca geçerli olacak

Ücretsiz engelli Denizli kart çıkarmak için yüzde 40 ve üzeri engelli heyet raporu ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu açıklanırken, 65 yaş ve üzeri yaşlılar için de kimlik bilgilerini içeren 1 adet fotokopi ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu ifade edildi. Bu sene vize işlemlerini gerçekleştirecek hak sahiplerinin 2 yıl boyunca vize yenileme işlemi yaptırmalarına gerek kalmadan ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecekleri belirtildi.