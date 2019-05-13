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Yaşlıları ‘istihbaratçıyız' deyip dolandırdılar

Denizli’de yaşlılara istihbaratçı olduklarını söyleyip dolandırıcılık yapan biri yabancı uyruklu iki kişi jandarma tarafından yakalandı.

Denizli'de yaşlılara istihbaratçı olduklarını söyleyip dolandırıcılık yapan biri yabancı uyruklu iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam ilçesinde yaşlı insanlara istihbaratçı olduğunu söyleyip para talep eden şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik takip ve inceleme sonucunda Y.S. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ü.M.'nin, yaşlı vatandaşları yaklaşık 50 bin TL dolandırdığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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