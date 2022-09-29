Yayla fasulyesine kırağı vurdu

Buldan ilçesinde taze fasulye ambarı durumundaki Süleymanlı, Kovanoluk ve Yayla mahallelerine bu yıl beklenenden önce yağan kırağı nedeniyle tüm fasulye fidanlarına soğuk vurdu. Taze fasulye ve barbunya başta olmak üzere, mısır, domates de kırağıdan nasibini aldı. Taze fasulye ve barbunya pazarının kurulduğu ve her gün tonlarca fasulyenin tüccarlar tarafından alınarak ülkenin dört bir tarafındaki tüketicilere ulaştırıldığı Yayla, Kovanoluk ve Süleymanlı mahallelerindeki çiftçiler, fasulyeleri sökmeye başladı.

Üreticiler yaşanan duruma şaşkın

Uzun yıllardan beri bu tür erken yağan kırağı olayı ile karşılaşmadıklarını belirten üreticiler, “Genelde kırağı bu bölgenin eksik olmayan bir doğa olayıdır. Ancak bu kadar erken beklemiyorduk. Bütün ürünlerimiz dalında kaldı. Tam verim alacağımız zamanda binlerce dönüm alandaki fasulye ve barbunyalarımıza soğuk vurdu. Zararımız çok büyük” dedi.