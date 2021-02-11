Yayla gölünde çirkin manzaralar

Güzelliğiyle büyüleyen Buldan'ın Süleymanlı Yayla Gölü, ziyaretçileri tarafından çöplerle kirletildi. Ağaç diplerinde ve gölün kenarından alkol şişleri bulunurken “Çevremizi temiz tutalım” yazılı levha da ters çevrildi.

Buldan'ın 1100 rakımında bulunan Süleymanlı Yayla Gölü'nde özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı zamanlarda istenmeyen manzaralar ortaya çıkıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında çevresinde yoğun kalabalığın yaşanırken, çevreye içki şişeleri ve çöplerin gelişi güzel atıldığı görülüyor. Buldan Belediyesi'ne ait ‘Çevremizi temiz tutalım' yazılı levhasının da ters çevrilerek görünür yere bırakıldığı Yayla Gölünün çevresiyle birlikte içinin de hızla kirlendiği gözlerden kaçmıyor.