Yaylada kar gömme mesaisi

Denizli'nin Buldan ilçesinde sıcak günlerin vazgeçilmezi olan ‘kar şerbeti' için yaylalarda kar gömme mesaisi başladı.

Buldan ilçesi Yayla gölünde yazın vazgeçilmezi olan kar şerbeti için çalışmalar başladı. Yüksek kesimlere yağan karı toplamak için mesai harcayan vatandaşlar, römorklara biriktirdikleri karı ilk önce bir araya getirdi. Ardından yığınlar haline getirilen kar, temizlenmesiyle birlikte belirlenen uygun noktalara taşındı. Yazın sıcağında erimemesi için güneş görmeyen yerlerin tercih edildiği noktalarda küreklerle yerleştirilen karın üzeri örtülerek sıcak günlere hazır hale getiriliyor. Yazın atalarından gelen bu mesleği sürdüren vatandaşlar, sıcak günlerde kullanacakları kadarını alarak hizmete sunuyor.

Buldan Yayla Gölü çevresinde, özellikle çukur yerlerde yoğunlaşan karları traktörler vasıtasıyla topladıklarını dile getiren karlamacı Sebahattin Karacaoğlu “Topladığımız karları kendimize has tekniklerle sıkıştırarak yığın haline getiriyoruz. Oluşturduğumuz yığınların üstünü kuru yapraklarla örterek erimemesi için muhafaza ediyoruz. Karlamacılık mesleği bizim atalarımızdan devraldığımız bir meslektir. Ben Sebahattin, Metin ve Mustafa Karacaoğlu olarak bu mesleği sürdürebilmek için kışın bu zamanlarda Yayla Gölü çevresindeki karları toplayarak yaz aylarında kendimizin doğal yöntemlerle ürettiğimiz vişne şerbetiyle vatandaşlarımıza sunuyoruz. Zor bir iş ancak ata mesleğimiz olduğu için küçük yaşlardan beri bu mesleği sürdürüyoruz. Bu işte bizimle birlikte yaklaşık on beş kişi çalışıyor. Bu yıl kar yağışı şu ana kadar az oldu ama buna da şükür diyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda kar yağışı gerçekleşirse kar gömme işlerimize devam edeceğiz” dedi.