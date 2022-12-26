Yaylalı Göz, geçen 15 yılda binlerce kişinin gözüne ışık oldu

yıldönümünü geniş katılımlı bir etkinlikle kutladı.

Göz Hastalıkları teşhisi ve tedavisinde Denizli'de birçok ilklere imza atan, alanında teknoloji ve sahip olduğu donanımıyla adından söz ettiren Yaylalı Göz Hastanesi'nin 15. yıl kutlama etkinliğine akademisyenler, doktorlar, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaylalı Göz Hastanesi çalışanları aileleriyle birlikte müzik ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gece yaşarken, 2022 yılının yorgunluğunu atıp 2023 yılına ise büyük enerji topladı. Yaylalı Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Volkan Yaylalı ve eşi Pamukkale Üniversitesi Nükleer Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olga Yaylalı ile birlikte 15. yıl pastasını kesti.

“Binlerce kişinin gözüne ışık olduk”

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, 15 yıllık serüveni ve başarıları katılımcılarla paylaştı. Vatandaşların göz hastalıkları ve göz rahatsızlıklarının hızlı tedavisi ve daha kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla Yaylalı Göz Hastanesi'ni kurduklarını ifade eden Prof. Dr. Volkan Yaylalı, dünyadaki sağlık sektöründe hızla gelişen yenilikleri, teknolojiyi ve donanımı vatandaşlarının hizmetine sunduklarını anlattı. Binlerce hastanın gözüne ışık olmanın ve 15. Yıla imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yaylalı, “Yaylalı Göz Hastanesini kuralı 15 sene oldu. Bugün 15. yılımızı gururla kutluyoruz. Binlerce kişinin gözüne ışık olduk, birçok yerde yapılmayan ameliyatları yaptık. Çok gururlu ve mutluyum. Mesleki hayatımda; Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Amerika'da LSU Eye Center ve Pamukkale Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında edindiğim tecrübelerimle ve çok değerli göz hastalıkları uzmanı meslektaşlarımla Yaylalı Göz Hastanesi'nde birçok ilki gerçekleştirdik. Başarılarımızla Denizli'mizden, bölgemizden, ülkemizin hem de dünyanın farklı noktalarından bizi tercih eden hastalarımıza sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yaylalı Göz Hastanesi güçlü kadrosu ile tüm insanlara hizmet vermeye inşallah yıllar boyunca devam edecek” dedi.