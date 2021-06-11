Yaz aylarının vazgeçilmezi karlama sezonu açıldı

Buldan'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri karlama sezonu başladı.

Buldan'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için tercih ettiği karlama satışı için tezgahlar açılmaya başladı. bu mesleğinin dedelerinden kalma olduğunu vurgulayan Ali Rıza Karcıoğlu “Karlamacılık bizim ata mesleği. Sülalemizin lakabını bile karcılıktan almışız. Kış aylarında Buldan Yaylasına yağan karı, ailecek giderek hazırladığımız kuyulara gömüyoruz. Üstünü eğrelti otlarıyla kapatarak erimesine engel oluyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuyulardan çıkararak sergimizde kendimizin hazırladığı doğal kendi yaptığımız Buldan vişnesinin suyu ve yine Buldan'da topladığımız karaduttan elde ettiğimiz şerbetle müşterilerimize ikram ediyoruz. Ayrıca düğün, sünnet, mevlit ve her türlü organizasyonda karlama ikramı yapıyoruz. Karlama şerbeti yaz aylarında sıcak havalarda gevşeyen vücudumuza dinçlik ve ferahlık verir” dedi.