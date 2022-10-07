Yazar yağmuru devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı hafta sonunda yine birbirinden ünlü yazarları ağırlayacak. Her gün binlerce ziyaretçinin geldiği fuara çevre il ve ilçelerden de turlar düzenlenirken, dev organizasyon 9 Ekim Pazar günü sona erecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor. 9 Ekim Pazar günü Saat 20.00'ye dek ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda bu hafta sonu da birbirinden değerli birçok yazar imza günü ve konferans düzenleyecek. Çok sayıda yazar okuyucuları ile buluşup kitaplarını imzalayacak, söyleşilerde bulunacak.

Çevre il ve ilçelerden fuar turları

Denizli merkezin yanı sıra ilçelerden de her gün çok sayıda öğrenci ağırlayan fuara başta Aydın, Manisa, Nazilli, Buharkent olmak üzere Ege'nin birçok bölgesinden otobüslerle fuar turları düzenleniyor. Fuarda her gün binlerce öğrenci ve vatandaşı konuk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, misafirlerine ayraç, boyama kitabı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından hediye ediyor. Milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için Denizli Büyükşehir Belediyesinin büyük önem verdiği fuar 9 Ekim Pazar günü saat 20.00'ye kadar açık kalacak.

Geleceğimize yatırım yapıyoruz

Sık sık fuarı ziyaret ederek Denizlililer ve yazarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, fuarın bitimine son günler kaldığını ifade etti. Denizli'yi kitapla buluşturmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Zolan, "Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal ve kültürel hizmetlerimizle geleceğimize yatırım yapıyoruz. Okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için çalışıyoruz. Bu açıdan fuarımızı çok önemsiyorum. Fuarımızın son günleri. Bu fırsatı vatandaşlarımızın iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" diyerek tüm hemşehrilerini fuara davet etti.