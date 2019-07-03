Yazın sıcağı sebze ve meyvenin ateşini düşürdü

Denizli'de yaz mevsimi pazarlara bereketi ile geldi. Yaz sıcağı kentte sebze ve meyve fiyatlarının ateşini düşürürken, kışın kilogram (kg) fiyatı 10 TL'den satılan patlıcan bu hafta kentteki semt pazarlarında 1 TL'den alıcı buldu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle kentte semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları düşüşe geçti. Fiyatlar vatandaşlardan kimisine ucuz gelirken kimisini ise memnun etmeye yetmedi. Pazar esnafı ise düşük fiyatlara karşın satış yapamadıklarından dert yakındı. Pamukkale ilçesinde kurulan Topraklık semt pazarında sebze meyvenin satış fiyatları vatandaşların büyük çoğunluğunun yüzünü güldürdü.

Mevsimine göre meyve ve sebzelerin fiyatlarının normal olmasına rağmen satışlardan geçtiğimiz haftalara kıyasla iyi olmadığını dile getiren pazarcı esnafından Hakim Bilal, “Geçen haftaya rağmen domates biraz daha artışta. Eriğin sezonu kapanıyor. Şu anda 5-10 lira, kiraz 5 lira. Patlıcanda çok düşüş var. Patlıcanın pazar fiyatı 1 liraya kadar düştü. Vatandaşlar 10 lirayken alıyordu. 1 liraya düşürdük almıyorlar" diye konuştu.

“Salatalık bol ama satılmıyor”

Yazın gelmesiyle birlikte azalan fiyatı değişmeyen karpuzun 75 kuruş-1 lira arası satışı yapılıyor. Karpuz satan pazarcı esnafı Abdurrahman Tozgun, pazarda alım gücü bulamadıklarını ve tüketim olmadığını ifade etti.

Ürünün bol olduğu zaman satılmadığını söyleyen Abdullah Özay ise, “Şu an salatalık bol ama satılmıyor. Pahalıyken daha iyi satılıyordu” dedi.

“Hayat çok pahalı”

Fiyatlardan dert yakınan pazar müşterisi Sevgi Erol, “Gerçekten her şey çok pahalı, hayat çok pahalı. Maaşlarımıza zam gelmedi. Ben emekliyim, zor geçiniyoruz. Herkes için üzülüyorum, alamayanlar var asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Çok zor” dedi.

Bir diğer vatandaş Ramazan Kurt da, fiyatların mevsimine göre normal olduğunu, fasulye ve bamyanın fiyatının pahalı olduğunu savundu.

Pazarda en çok satılan ürünlerin kilogram fiyatları ise şu şekilde:

Domates 1.5-2 TL, salatalık 1 TL, biber 4 TL, patates 2 TL, karpuz 75 kuruş-1 TL arasında, kavun 2 TL, şeftali ve kiraz 4 TL'den satılıyor.