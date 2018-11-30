YDYO'da Kişisel Gelişim Semineri düzenlendi

Düzenlenen seminere YDYO Müdürü Doç. Dr. Recep Şahin Arslan, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seher İşcan, Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Özlem Akyol, PAÜ YDYO Akademik ve Sosyal Aktiviteler Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Esenlik ile birlikte akademisyenler ve hazırlık sınıfı öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etme becerilerinin artırılması amaçlanarak düzenlenen seminerde kaygının ne olduğu, mantık dışı olumsuz düşüncelerin sınav kaygısı üzerindeki etkileri, mükemmeliyetçi, etiketleyici, aşırı genelleyici yaklaşımların kaygının oluşumundaki rolü konu alındı. ‘Sınav Çalışma Stratejileri ve Sınav Stresi ile Başa Çıkabilme Yöntemleri' başlıklı interaktif bir sunum gerçekleştiren Uzman Rehber Şükran Altuntaş, sınav kaygısı nedir ve etkili baş etme yöntemleri nelerdir gibi konularda öğrencilere bilgi vererek, kaygıyla baş etmede kullanabilecekleri nefes ve gevşeme egzersizleri imajinasyon teknikleri yaşantısal olarak öğrencilerle paylaştı.

Seminer sonunda, PAÜ YDYO Akademik ve Sosyal Aktiviteler Koordinatörü Öğr. Gör. Mine Esenlik tarafından Uzman Rehber Şükran Altuntaş'a teşekkür plaketi verildi.