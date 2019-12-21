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Yedikleri kekten etkilenen 11 ??renci taburcu edildi

Denizli’nin Merkezefendi il?esindeki bir okulda s?n?fta da??t?lan keklerden etkilenen 11 ??renci kald?r?ld?klar? hastanelerdeki tedavilerinin ard?ndan serbest b?rak?ld?.

Denizli'nin Merkezefendi il?esindeki bir okulda s?n?fta da??t?lan keklerden etkilenen 11 ??renci kald?r?ld?klar? hastanelerdeki tedavilerinin ard?ndan serbest b?rak?ld?.


Merkezefendi il?esi Hac? Halil Bekta? Ortaokulundaki 5. s?n?flardan birinde meydana gelen olayda, iddialara g?re, s?n?fta ??renim g?ren ??rencilerden birisinin babas? Cuma g?n? oldu?u i?in o?lu ile birlikte hay?r ama?l? s?n?fa da??t?lmak ?zere d??ar?daki bir marketten ald??? 1 koli haz?r keki g?nderdi. Ard?ndan kekler teneff?ste ??renci taraf?ndan s?n?f arkada?lar?na da??t?ld?. Sonras?nda ise ??rencilerden birisi kar?n a?r?s? ?ikayeti ile okul y?netimine gitti. K?sa bir s?re sonra ise birka? ??renci daha ayn? ?ikayetle okul y?netimine ba?vurunca, y?neticiler hemen durumu 112 acil servise bildirerek yard?m istedi. ?hbar ?zerine okula ?ok say?da ambulans g?nderildi. Olay yerine gelen sa?l?k ekipleri rahats?zl?k duyan ??rencilere m?dahale ederek hastanelere kald?rd?. Sa?l?k durumlar?n iyi olan ??rencilerin tamam? tedavilerinin ard?ndan taburcu edildi.


Olayla ilgili ba?lat?lan soru?turma devam ederken, Sa?l?k M?d?rl??? ile birlikte Tar?m ve Orman ?l M?d?rl??? ekiplerinin ??rencilerin yedi?i kek ve i?tikleri sudan ald?klar? numunelerinde inceleme ?al??malar?n?n devam etti?i bildirildi.

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