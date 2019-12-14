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Yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, kamyonun devrilmesi neticesi hafif şekilde yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, kamyonun devrilmesi neticesi hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde meydana geldi. Hayvan yemi yüklü olan kamyon ilçede bulunan vatandaşlara yem dağıtmaya geldiği sırada yolda seyir halinde olan 20 BK 710 plakalı kamyon şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisinden çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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